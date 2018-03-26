«Ничего не знаем». Голосование по обустройству Сургута спасли депутаты и жители одного района

Как сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ, голосование жителей станет решающим аргументом для предоставления субсидий на обустройство этих объектов из окружного бюджета. Предварительный отбор проектов благоустройства проходил с 5 по 9 февраля, после чего общественная комиссия при главе города определила территории, за которые было отдано большее количество голосов. Но, как отмечают сами члены комиссии, при сборе мнений горожан подкачала организация: опрос проводился в рабочие дни в течение нескольких часов, население было плохо проинформировано о проходящем плебисците, поэтому опросные листы заполнили всего порядка 150 человек.

«Информации об отборе этих четырех территорий практически не было ни в средствах массовой информации, ни на сайте администрации, хотя по положению Минстроя информирование населения по программе благоустройства должно начинаться за две недели до дня голосования. Та же ситуация повторилась и с рейтинговым голосованием, когда жители должны были определить приоритетные территории. Сообщение появилось в нескольких СМИ за два дня до самого голосования. И снова для процедуры был выбран рабочий день, что не очень удобно», — отметила эксперт регионального штаба ОНФ в Югре , куратор проекта «Формирование комфортной городской среды» Инна Бирук.

Примечательно, что ряд муниципалитетов Югры с численностью населения свыше 20 тысяч человек, где, по правилам Министерства строительства и ЖКХ, рейтинговое голосование должно проходить публично, эту процедуру совместили с выборами президента России. В Сургуте от этой идеи отказались — в администрации заявили, что совместить федеральные выборы и местный опрос населения слишком сложно. Для голосования определили 21 точку, в основном помещения ТОСов и дворовые клубы, находящиеся в ведении МКУ «Наш город». Проголосовать можно было в любом пункте, независимо от регистрации. Правда, большинство горожан вообще были не в курсе происходящего. Например, посетители торгового центра на проспекте Пролетарском понятия не имели, что на втором этаже комплекса, в помещении совета территориального самоуправления, проходит голосование по благоустройству города.

«Вообще ничего не слышали, даже не знаем, где этот ТОС находится», — реагировали на вопрос о голосовании рядовые горожане.

В итоге в пункте на Пролетарском свое мнение высказали чуть немногим более 30 человек. Еще порядка 50-70 человек проголосовало в пунктах на улицах Нагорной, Маяковского, Ленина. Причем нужно отметить, что при большом желании поставить циферки в бюллетенях любой горожанин мог несколько раз, посетив разные пункты. Документы при выдаче опросного листа спрашивали, но, если таковых не было или человек не хотел их представлять, то записывали все данные просто «со слов».

«Голосование предельно простое, если действовать по процедуре Минстроя, которая расписана по пунктам. Если и были какие-то нарушения, то большой беды в этом нет, потому что это все-таки не политические выборы, а опрос общественного мнения», — пояснил исполняющий обязанности директора департамента внутренней политики Дмитрий Сердюков.

Рекордсменом по явке оказался пункт голосования, расположенный в микрорайоне железнодорожников: туда высказать свое мнение пришли более полутора тысяч горожан.

«Мы в каждый пункт давали по 100 бюллетеней. На Грибоедова нам еще до обеда пришлось довозить опросные листы, 400 штук, потом еще после обеда у нас запросили 600, потом еще. Самыми активными оказались жители этого микрорайона», — рассказал начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий Вячеслав Адушкин.

Такая активность объясняется достаточно просто: во-первых, два проекта из четырех расположены именно в районе жд-вокзала, а во-вторых, как рассказали в ТОС, здесь была развернута масштабная агитационная кампания. В течение последних месяцев под руководством депутатов городской думы волонтеры раздавали флаеры с эскизными проектами, рассказывали о будущих скверах и парках. Практически все жители района получили приглашение на голосование с указанием точного адреса пункта опроса.

«Там, где депутаты и общественники нормально отработали с населением, там активность жителей была высокой. В микрорайонах, где такой информационной кампании не было, на участки пришли всего два-три десятка человек. Вообще-то информированием населения должна была заниматься администрация, но она с этой задачей фактически не справилась», — считает Инна Бирук.

Всего в крупнейшем городе Югры в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства общественных пространств приняли участие более 2 тысяч 300 человек. По результатам опроса большинство голосов получил проект Театрального сквера в микрорайоне ПИКС. Именно этот объект первым будет реализован в ближайшие годы за счет средств окружного и городского бюджетов.