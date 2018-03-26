Названы критерии выбора россиянами аккумуляторов

Аналитики выяснили, чем руководствуются российские автолюбители при выборе аккумулятора для машины. Исследование провели специалисты агентства «Автостат» совместно с издательством «За рулём».

По результатам опроса, проводившегося в период с 15 по 20 марта 2018 года и затронувшего 1 800 человек, был составлен список критериев, влияющих на выбор россиян при покупке аккумуляторной батареи для автомобиля. Оказалось, что большинство автолюбителей при выборе новой батареи руководствуются её стоимостью — 67% респондентов. Вторым по важности показателем является значение тока холодного пуска — 56,5%. Далее следует известность торговой марки, под которой реализуется товар, — 54,5% опрошенных. Дата производства батареи важна для 46,6% автомобилистов. Почти каждый третий россиянин (22,6%) учитывает технологические особенности (кальциевая, гибридная, сурьмянистая и т. д.). Срок гарантии важен для 18,1% респондентов. На место производства обращают внимание 17,7% опрошенных, а на возможность обслуживания — более 15%. Контрольный «глазок» нужен лишь 5% автомобилистов. А на внешний вид аккумулятора обращают внимание всего 2,3% водителей.

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