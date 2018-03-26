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Китай проводит опрос общественного мнения относительно правил предоставления консульской защиты и помощи
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Китай проводит опрос общественного мнения относительно правил предоставления консульской защиты и помощи 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — Министерство иностранных дел КНР в понедельник опубликовало проект положений КНР о работе в сфере консульской защиты и помощи для опроса общественного мнения в целях скорейшей разработки соответствующего законодательства. Этот шаг нацелен на практическую защиту безопасности и законных прав и интересов находящихся за границей китайских граждан и учреждений.
По мере продолжительного расширения внешней открытости, строительства «Пояса и пути», а также стабильного продвижения международного сотрудничества в области производственных мощностей, постоянно растет число находящихся за рубежом китайских граждан и учреждений. Между тем, соответствующее законодательство о защите их интересов остается пробелом в стране.
На сайте МИД КНР сообщается, что проект положений состоит из 38 статей, которые главным образом включают основные права и обязанности китайских граждан, юридических лиц и неинкорпорированных организаций, а также круг обязанностей органов консульской защиты и помощи в различных обстоятельствах.
Опрос общественного мнения относительно проекта положений будет проводиться с сегодняшнего дня до 26 апреля. -0-
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