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В школе «Многопрофильный комплекс Бибирево» подвели итоги общешкольного опроса
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В школе «Многопрофильный комплекс Бибирево» подвели итоги общешкольного опроса 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Администрация школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» подвела итоги общешкольного опроса, который проходил 18 марта. Согласно протоколу, размещенному на официальном сайте учебного учреждения, в голосовании приняли участие более половины — 51,68% — участников образовательного процесса — педагогов, родителей и учащихся, достигших 14 лет.
Так, согласно представленным данным, большинство респондентов выбрали модульный режим обучения, суть которого состоит в том, что содержание обучения структурируется в автономные организационно-методические блоки — модули. Их содержание и объем может варьироваться в зависимости от дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации обучающихся, желаний обучающихся по выбору индивидуальной траектории движения по учебному курсу.
Кроме того, по мнению большинства опрошенных, занятия в школе должны начинаться в 08.30.
Еще один вопрос касался введения школьной формы. Так, 50,06% респондентов считают, что она нужна, а 49,46% в свою очередь уверены, что в ее введении нет никакой необходимости. Ознакомиться с результатами голосования можно на официальном сайте «ШМК „Бибирево“. (вт)
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