Выяснилось, кто из нижегородцев чаще всех берет взятки

Чаще всего взятки в Нижнем Новгороде берут чиновники. Такое мнение высказало большинство (42.57%) участников опроса на сайте агентства Newsroom24.

На втором месте, согласно результатам опроса, — врачи (17.19%).

Также очень часто берут взятки чиновники — так считают 17.76% участников опроса.

Далее идут судьи (8.69%), депутаты (5.65%) и ревизоры (3.57%).

Значительно реже берут взятки педагоги (2.08%) и пожарные (0.82%).

13 участников опроса указали в качестве ответа «представителей других профессий».

Всего в опросе приняло участие 1346 человек.