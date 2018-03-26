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Выяснилось, кто из нижегородцев чаще всех берет взятки
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Выяснилось, кто из нижегородцев чаще всех берет взятки 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Чаще всего взятки в Нижнем Новгороде берут чиновники. Такое мнение высказало большинство (42.57%) участников опроса на сайте агентства Newsroom24.
На втором месте, согласно результатам опроса, — врачи (17.19%).
Также очень часто берут взятки чиновники — так считают 17.76% участников опроса.
Далее идут судьи (8.69%), депутаты (5.65%) и ревизоры (3.57%).
Значительно реже берут взятки педагоги (2.08%) и пожарные (0.82%).
13 участников опроса указали в качестве ответа «представителей других профессий».
Всего в опросе приняло участие 1346 человек.
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