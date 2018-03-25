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Строительство деревоперерабатывающего завода поддерживают 32 процента опрошенных эстонцев
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Строительство деревоперерабатывающего завода поддерживают 32 процента опрошенных эстонцев 

Псковская губерния 3 часа назад
Turu-uuringute AS провела в декабре исследование общественного мнения, с целью выяснить отношение жителей Эстонии к идее строительства завода по рафинированию древесины около Тарту. Как сообщает «Вестник Тарту», опрос проводился по заказу компании Est-For Invest. Идею строительства завода поддержали 32 процента ответивших, нейтрально к этому относятся 38 процентов, 15 процентов опрошенных — против, столько же не смогли определиться. По словам руководителя Turu-uuringute AS Юхана Кивиряхка, нейтральное отношение, скорее всего, связано с тем обстоятельством, что о строительстве ЦБК ещё мало информации. «Если проводимые исследования и анализы влияния завода на окружающую и социальную среду будут благоприятны в отношении строительства завода, то свою позицию в сторону поддержки изменили бы 60 процентов из тех, кто сейчас относится нейтрально, и 27 процентов из тех, кто сейчас против строительства завода», — сообщил он. Напомним, вокруг проекта возникли жаркие споры среди общественности, политиков и экологов. Несмотря на противостояние местных властей города Тарту, исследования о влиянии нового ЦБК на окружающую среду будут произведены, об этом заявил премьер-министр Юри Ратас. Эстонские экологи уже заявили, что потенциально ЦБК может повысить градус воды в реке Эмайыги и Чудском озере, что может привести к их зарастанию и гибели рыбы. Согласно последним расчётам, средняя температура очищенной воды, которая будет уходить в Суур-Эмайыги, при среднем течении после смешивания с речной водой будет примерно на 0,3 градуса выше, чем сейчас. Чем дальше от места спуска воды, тем соответственно будет снижаться влияние предприятия. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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