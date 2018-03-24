Исследование: 95% покупателей не хотят разговаривать с продавцами-консультантами

Фото: iStock

Почти все североамериканские покупатели ждут, когда технологии заменят продавцов-консультантов. Их помощи избегает абсолютное большинство опрошенных, показали результаты исследования HRC Retail Advisory.

США и Канаде 95% покупателей не хотят, чтобы продавцы-консультанты предлагали им помощь и советы, если они сами об этом не попросили. При этом 85% хотели бы вообще не разговаривать с сотрудниками магазинов и узнавать цены на товары с помощью специальных QR-сканеров.

Около 70% опрошенных предпочитают выбирать электронику онлайн и приходить в магазин лишь для того, чтобы забрать заказ. При этом чуть больше половины опрошенных (52%) считают важным поговорить с консультантов при выборе электроники, а 76% — прочитать отзывы других покупателей на товар в интернете. Покупать одежду онлайн готовы 65%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Машинное обучение многих оставит без работы. Кому пора получать новое образование? (И что это значит для бизнеса)

В прошлом году о планах по открытию магазинов без продавцов В в Китае объявил «Ашан» . Посетители магазинов смогут приобрести товары с помощью мессенджера WeChat. Магазин откроет двери только после идентификации человека по QR-коду из приложения. Чтобы выбрать товары, клиенты должны будут отсканировать продукцию. Оплатить покупку можно будет через WeChat Pay или Alipay.

Магазин без касс и кассиров Amazon Go уже открыл американский ретейлер Amazon. В конце февраля стало известно, что компания запустит в США сеть таких магазинов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!