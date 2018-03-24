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Исследование: 95% покупателей не хотят разговаривать с продавцами-консультантами
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Исследование: 95% покупателей не хотят разговаривать с продавцами-консультантами 

Inc. 57 минут назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Почти все североамериканские покупатели ждут, когда технологии заменят продавцов-консультантов. Их помощи избегает абсолютное большинство опрошенных, показали результаты исследования HRC Retail Advisory.
В США и Канаде 95% покупателей не хотят, чтобы продавцы-консультанты предлагали им помощь и советы, если они сами об этом не попросили. При этом 85% хотели бы вообще не разговаривать с сотрудниками магазинов и узнавать цены на товары с помощью специальных QR-сканеров.
Около 70% опрошенных предпочитают выбирать электронику онлайн и приходить в магазин лишь для того, чтобы забрать заказ. При этом чуть больше половины опрошенных (52%) считают важным поговорить с консультантов при выборе электроники, а 76% — прочитать отзывы других покупателей на товар в интернете. Покупать одежду онлайн готовы 65%.
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В прошлом году о планах по открытию магазинов без продавцов В в Китае объявил «Ашан». Посетители магазинов смогут приобрести товары с помощью мессенджера WeChat. Магазин откроет двери только после идентификации человека по QR-коду из приложения. Чтобы выбрать товары, клиенты должны будут отсканировать продукцию. Оплатить покупку можно будет через WeChat Pay или Alipay.
Магазин без касс и кассиров Amazon Go уже открыл американский ретейлер Amazon. В конце февраля стало известно, что компания запустит в США сеть таких магазинов.
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