Вьетнам назван одной из самых благоприятных стран для экспатов

Более 80 процентов экспатов отзываются о вьетнамцах как о гостеприимных людях, а 16 процентов планируют остаться здесь навсегда.

Вьетнам был назван одним из 10 лучших направлений для эмигрантов в новом рейтинге, предназначенном для растущего числа современных кочевников в мире.

Страна заняла девятое место в опросе, проведенном сообществом InterNations, поднявшись на три места с прошлого года.

Согласно опросу, более четырех из пяти экспатов, или 81%, описали вьетнамцев как гостеприимный народ, а 73% сказали, что в стране легко обосноваться.

Из опрошенных эмигрантов 56 процентов сказали, что им было легко подружиться с местными жителями, а 16 процентов сказали, что они планируют остаться навсегда.

Более половины эмигрантов заявили, что они планируют остаться в стране на срок до пяти лет, что значительно превышает средний мировой показатель в 35 процентов.

«Мне нравится дружественная атмосфера в городе», — сказал эмигрант из Южной Кореи , который живет в Сайгоне. «Люди в основном приятные и добродушные».

InterNations, крупнейшее сообщество людей, которые живут и работают за рубежом, в этом году оценило 65 стран на основании комментариев почти 13 000 экспатов из 188 стран и территорий.

Португалия была названа местом, где живут самые счастливые экспаты. Затем идет Тайвань, большинство эмигрантов сказали, что чувствуют себя здесь как дома. Далее следует Мексика . Многие говорят, что в этой стране легко обустроиться и привыкнуть к местной культуре.

Бахрейн, Коста-Рика, Оман, Колумбия и Канада. В топ-10 стран также вошли Камбоджа

Рейтинг самых гостеприимных стран для эмигрантов в 2018 году. Графика InterNations

Во Вьетнаме проживает и работает около 82 000 иностранцев.

Новый рейтинг выглядит жизнеутверждающим после опроса HSBC, проведенного в сентябре 2017 года, который показал, что многие эмигранты не были довольны жизнью в стране, и только 28 процентов согласились с тем, что качество их жизни во Вьетнаме выше, чем дома.

По данным HSBC, среднегодовой доход экспатов во Вьетнаме упал на 14,5 процента с предыдущего года, до 88 096 USD в 2017 году. Это ниже, чем в среднем по миру. Вьетнамские рабочие в прошлом году зарабатывали в среднем 2 200 USD в год.