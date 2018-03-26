Татарстан стал лучшим в рейтинге эффективности регионов по молодежной политике 

Федеральное агентство по делам молодежи в итоговом рейтинге эффективности региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику, за 2017 год, назвала Татарстан лучшим регионом в обозначенной сфере деятельности. Процент выполнения показателей Татарстаном — 72,7. В агентстве говорят, что деятельность профильных региональных структур оценивалась по совокупности 58 критериев эффективности их работы по направлениям государственной молодежной политики, которые, в свою очередь, состоят из8 поднаправлений. Ближайшим конкурентом Татарстана по реализации молодежной политики стал Ямало-Ненецкий автономный округ — 72,6 процентов. На третьем месте в рейтинге — Башкортостан — 68,5 процентов.