Опрос: помощь в трудоустройстве должна быть ключевым направлением молодежной политики

МОСКВА , 24 марта. / ТАСС /. Более 63% молодых людей, опрошенных Центром социологии студенчества, назвали помощь в трудоустройстве ключевым направлением в государственной молодежной политике. Об этом говорится в сообщении Центра, поступившем в ТАСС в субботу.

На вопрос «Какие направления деятельности государства в сфере молодежной политики, по вашему мнению, являются наиболее приоритетными?» 66,3% ответили «помощь в трудоустройстве и поиске работы по профессии», — отмечается в пресс-релизе.

Также популярностью пользовались варианты ответа «Расширение участия молодежи в принятии политических решений и увеличения количества молодых людей в органах государственной власти» — 34% и «Поддержка молодых семей, консультации молодых родителей» — 30,4%. Кроме того, молодые люди выступили за пропаганду здорового образа жизни, поддержку молодых предпринимателей и ученых, помощь сельской молодежи и развитие ипотеки для этой категории населения.

Говоря о целях развития России , участники опроса отметили, что «Россия должна сохранять экономический и политический суверенитет, не поддаваясь внешнему влиянию». В пользу такого суждения высказались 70,7% опрошенных, вместе с тем 29,3% заявили, что Россия должна стремиться к интеграции в мировое сообщество и быть готовой идти на компромиссы с США и странами Европы при решении важных экономических и политических проблем.

Вместе с тем, вопрос о выборе приоритета между развитием Вооруженных сил и благосостоянием граждан разделил респондентов. В пользу варианта «Россия должна быть великой державой с мощными Вооруженными силами и влиять на все политические процессы в мире» высказались 51,1% молодых людей. При этом 48,9% отметили, что «Россия не должна стремиться к укреплению державной мощи, лучше позаботиться о благосостоянии собственных граждан».

Центр социологии и студенчества провел опрос в январе— феврале текущего года. В исследовании приняли участие около 5 тыс. россиян в возрасте от 16 до 30 лет, проживающих в более чем 66 регионах России.