Уровень безработицы на Тайване повысился в феврале

Тайбэй, 24 марта / Синьхуа / — Уровень безработицы на Тайване в феврале с.г. вырос до 3,7 проц. под влиянием фактора китайского Нового года по лунному календарю /Чуньцзе/, сообщило на днях статистическое ведомство острова.

Уровень безработицы в прошлом месяце оказался на 0,07 процентного пункта выше показателя января текущего года.

Число безработных на Тайване в феврале составило около 438 тыс. человек, что на 8000 человек больше, чем в январе. Сложившаяся ситуация в основном связана с прекращением действия сезонных и временных контрактов в праздничный период Чуньцзе, который отмечался в этом году 16 февраля.

Согласно данным, уровень безработицы среди представителей возрастной группы от 20 до 24 лет оказался самым высоким, составив 11,89 проц. На втором месте с показателем уровня безработицы 8,10 проц. находится молодежь возрастом 15 -19 лет.

В тот же день сайтом по поиску работы yes123 был опубликован отчет с результатами опроса, согласно которому 75,9 проц. тайваньских работающих людей собираются менять место работы во втором квартале этого года, при этом более половины из них жалуются на низкую зарплату. -0-