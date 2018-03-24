Опрос показал отношение граждан Сербии к вступлению в НАТО

БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости . Почти 85% граждан Сербии не поддерживают вступление своей страны в НАТО , следует из исследования общественного мнения в преддверье годовщины бомбардировок Югославии 1999 года.

НПО «Институт по европейским делам» провел телефонный опрос 1,2 тысячи граждан Сербии в период с 16 по 20 марта. Темой исследования стало отношение граждан республики к Североатлантическому альянсу. Результаты опубликованы на сайте института.

На вопрос «поддерживаете ли вы членство Сербии в НАТО?» 84% опрошенных ответили отрицательно, 10% — положительно и еще 6% не имели ответа.

Причинами бомбардировок 1999 года 17,4% участников опроса назвали политику тогдашнего президента Югославии Слободана Милошевича , еще 15,2% — интересы США , Запада и мировых держав, 12,6% — изгнание сербов из Косово, 10,5% опрошенных — захват территории Косово и отделение его от Сербии. Остальные ответы, набравшие менее 10% поддержки, являются вариантами первых четырех.

На вопрос «приняли бы вы извинения НАТО за бомбардировки?» 62% ответили «нет», 31% — «да», еще 7% не смогли ответить.

При этом 68% опрошенных считают, что Сербия не может получить пользы от сотрудничества с НАТО, 18% полагают, что может и еще 14% не знают ответа.

Сотрудничество Сербии и Североатлантического альянса не поддерживают 66% участников опроса, согласны его продолжать 26%, а 8% не сумели определиться.

По пятибалльной системе на 1, то есть «очень плохо» отношения Сербии и НАТО оценили 44,7% опрошенных, на 2 — 21,4%, на 3 — 25,9% участников исследования. Оценки 4 и 5 набрали 4,4% и 3,6% поддержки.

БОМБАРДИРОВКИ ЮГОСЛАВИИ

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории ) силами НАТО. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное количество жертв неизвестно.

По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.

НЕЙТРАЛИТЕТ СЕРБИИ

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе визита в Белград в конце января заявил, что НАТО уважает военный нейтралитет Сербии, в рамках сотрудничества с Белградом участвует в реформе сил безопасности государства и обучении кадров, международных операциях, совместных военных и гражданских учениях.

Власти Сербии официально настаивают на соблюдении провозглашенного парламентской резолюцией 2007 года военного нейтралитета государства. Индивидуальный план партнерства Сербии с НАТО (IPAP) вступил в силу в марте 2015 года, документ определяет образовательно-техническое сотрудничество, совместные учения и создание положительного имиджа альянса в сербском обществе. Вместе с тем в 2013 году парламент Сербии получил статус наблюдателя в Парламентской ассамблее ОДКБ.