Найти вторую половинку: специалисты рассказали, на какие фото клюют на сайтах знакомств

Какие фотографии в онлайн службах знакомств моментально побуждают начать переписку с приглянувшимся человеком. А какие, наоборот, вызывают исключительно негативные эмоции. Одна из крупнейших площадок по поиску «спутника жизни» Badoo провела собственное исследование.

Согласно статистическом анализу Badoo, на решение принять предложение о свидании или отклонить его, в среднем, у любого пользователя

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уходят буквально считанные секунды. Онлайн служба знакомств провела выборку среди своей

372-миллионной

аудитории показателей положительных и отрицательных «свайпов».

Сотрудники международной

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пришли к выводу, что главной причиной отказа или согласия провести время «в реале» является качество главной фотографии в анкете. Опросив более 5000 своих пользователей, в компании сообщили, что 54% женщин никогда не ответят «взаимным свайпом» мужчине, который запечатлен на своем аватаре с другой женщиной. Даже если незнакомка и приходится ему родственницей.

Примечательно, что более 30% опрошенных подписчиц

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считают мужские аватарки с «сельской местностью» более привлекательными, чем «с городскими пейзажами». Сообщается, что фотографии с домашними питомцами также одинаково вызывают положительные эмоции у женщин и у мужчин.

Тем не менее, одни из самых распространенных в социальных сетях фотографий, сделанные во время занятий спортом, вызывают у многих неоднозначные эмоции. 37% женщин не находят аватарки из тренажерных залов привлекательными. В то же время, 25% сильного пола допускают возможность свидания с девушками, чей профиль частично или полностью посвящен индивидуальным спортивным достижениям.

Голландские психологи развенчали миф о «любви с первого взгляда». Для наглядности эксперимента, специалисты организовали несколько «быстрых свиданий». Десятки опрошенных респондентов сверяли свои ощущения с контрольной фотографией предполагаемой «второй половинки» до начала романтической встречи.