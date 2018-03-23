Российские волонтеры запускают проект «Наши победы», посвященный достижениям России

"Наши волонтеры выступили с инициативой нового всероссийского проекта «Наши победы». Мы считаем, что, к сожалению, не все жители страны знают о современных достижениях и победах россиян, и в нашем новом проекте мы бы хотели рассказывать именно об этом", — сказала Амельченкова.

По ее словам, в основном проект будет создаваться силами волонтеров штаба Путина, но в «Наших победах» смогут принять участие все желающие.

Амельченкова отметила, что уже запланировано создание специального информационного портала, посвященного достижениям россиян, а также учреждение специализированной премии.