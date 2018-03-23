Образование всегда в цене: россияне не готовы экономить на обучении

Россияне готовы экономить на здоровье, но не на образовании. Потребление образовательных услуг не снижается даже при росте цен на них. Такую особенность поведения граждан в кризис обнаружили экономисты «ВТБ Капитала». Они основывались на данных исследования Росстата , проведенного в 2003 — 2016 годах. Ведомство в течение десяти лет изучало, как распределяются бюджеты домохозяйств.

Ирина Абанкина: Почему образование для россиян важнее, чем еда, объясняет директор института развития образования ГУ ВШЭ

Ирина Абанкина директор института развития образования ГУ ВШЭ «Большинство россиян действительно связывают успешность дальнейшей жизни, профессионального становления и развития, включая достойный заработок, именно с образованием, поэтому ценность образования для российских семей чрезвычайно высока. Плюс к этому российские семьи не редко считают, что необходимы дополнительные занятия, и очень распространено занятие в дополнительных кружках, секциях, примерно наполовину это платное. Плюс к этому очень многие берут дополнительно педагогов, репетиторство продолжает быть распространенным. Мы тоже рассматривали на протяжении всех этих лет: расходы на образование не сокращались. Россияне готовы платить за образование, но следует здесь подчеркнуть: как ни странно, самые высокодоходные группы как раз снижали свое участие в образовании, стали гораздо более избирательны, для них определен диапазон допустимых расходов, и они его последние послекризисные годы старались не превышать. Наращивается участие как раз низкодоходных групп в образовании, и вот тут удивительная неравномерность, вроде бы противоречащая логике: образование в целом растет, но поддерживают его в основном как раз группы не только высокодоходные.»

Меньше всего люди готовы сокращать потребление еды, алкоголя и транспортных услуг. При росте цен на алкоголь на один процент, россияне снижают его потребление лишь на 0,3%. Но при таком же росте цен на услуги связи, их потребление снижается на 6%.