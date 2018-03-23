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Образование всегда в цене: россияне не готовы экономить на обучении
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Образование всегда в цене: россияне не готовы экономить на обучении 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Россияне готовы экономить на здоровье, но не на образовании. Потребление образовательных услуг не снижается даже при росте цен на них. Такую особенность поведения граждан в кризис обнаружили экономисты «ВТБ Капитала». Они основывались на данных исследования Росстата, проведенного в 2003 — 2016 годах. Ведомство в течение десяти лет изучало, как распределяются бюджеты домохозяйств.
Почему образование для россиян важнее, чем еда, объясняет директор института развития образования ГУ ВШЭ Ирина Абанкина:
Ирина Абанкина директор института развития образования ГУ ВШЭ «Большинство россиян действительно связывают успешность дальнейшей жизни, профессионального становления и развития, включая достойный заработок, именно с образованием, поэтому ценность образования для российских семей чрезвычайно высока. Плюс к этому российские семьи не редко считают, что необходимы дополнительные занятия, и очень распространено занятие в дополнительных кружках, секциях, примерно наполовину это платное. Плюс к этому очень многие берут дополнительно педагогов, репетиторство продолжает быть распространенным. Мы тоже рассматривали на протяжении всех этих лет: расходы на образование не сокращались. Россияне готовы платить за образование, но следует здесь подчеркнуть: как ни странно, самые высокодоходные группы как раз снижали свое участие в образовании, стали гораздо более избирательны, для них определен диапазон допустимых расходов, и они его последние послекризисные годы старались не превышать. Наращивается участие как раз низкодоходных групп в образовании, и вот тут удивительная неравномерность, вроде бы противоречащая логике: образование в целом растет, но поддерживают его в основном как раз группы не только высокодоходные.»
Меньше всего люди готовы сокращать потребление еды, алкоголя и транспортных услуг. При росте цен на алкоголь на один процент, россияне снижают его потребление лишь на 0,3%. Но при таком же росте цен на услуги связи, их потребление снижается на 6%.
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