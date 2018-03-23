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Путин обратился к нации
Путин обратился к нации

Опрос: вам интересна волонтерская работа? 

«Это Кавказ» 47 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
2018 год в России объявлен Годом добровольца. Выясняем, как вы относитесь к добровольческому движению и готовы ли помогать людям
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