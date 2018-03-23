ВолГУ поднялся на 10 пунктов в списке международных университетов 

Волгоградский государственный университет в мировом списке международных университетов занял 575 место, улучшив свой рейтинг на 10 пунктов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ВолГУ, в итоговую таблицу мирового рейтинга вошли 32 российских университета, в которой волгоградский вуз занимает 28 место.
Отметим, при составлении данных учитывались: численность и состав студентов и преподавателей, коммуникационные возможности, статус университета в глобальных и национальных рейтингах, а также результаты экспертного опроса членов Международного совета ученых.
Добавим, университет регулярно входит в авторитетные мировые рейтинги вузов, такие, как Webometrics Top Universites by Google Scholar Citations, QS University Rankings: BRICS, рейтинг университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии QS, подтверждая тем самым высокие научно-образовательные возможности региона.