ВолГУ поднялся на 10 пунктов в списке международных университетов

Волгоградский государственный университет в мировом списке международных университетов занял 575 место, улучшив свой рейтинг на 10 пунктов.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ВолГУ, в итоговую таблицу мирового рейтинга вошли 32 российских университета, в которой волгоградский вуз занимает 28 место.

Отметим, при составлении данных учитывались: численность и состав студентов и преподавателей, коммуникационные возможности, статус университета в глобальных и национальных рейтингах, а также результаты экспертного опроса членов Международного совета ученых.