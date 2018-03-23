Ещё
ВолГУ поднялся на 10 пунктов в списке международных университетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова

ВолГУ поднялся на 10 пунктов в списке международных университетов 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградский государственный университет в мировом списке международных университетов занял 575 место, улучшив свой рейтинг на 10 пунктов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ВолГУ, в итоговую таблицу мирового рейтинга вошли 32 российских университета, в которой волгоградский вуз занимает 28 место.
Отметим, при составлении данных учитывались: численность и состав студентов и преподавателей, коммуникационные возможности, статус университета в глобальных и национальных рейтингах, а также результаты экспертного опроса членов Международного совета ученых.
Добавим, университет регулярно входит в авторитетные мировые рейтинги вузов, такие, как Webometrics Top Universites by Google Scholar Citations, QS University Rankings: BRICS, рейтинг университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии QS, подтверждая тем самым высокие научно-образовательные возможности региона.
АиФ Волгоград: последние новости
Пропавшего в Волжском 15-летнего подростка ищут уже 200 полицейских В Волгограде работает «»горячая линия» по льготам на лекарства В Волгограде готовятся к масштабному обновлению дорог
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре74
Умер известный шансонье18
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова21
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»19
В России признали бессилие перед США1891
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
02:45
Волочкову раскритиковали за неудачную пластику груди
Шоу-бизнес
00:59
Собянин открыл Московский культурный форум
Новости Москвы
01:12
Коллега рассказала о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:49
США начали стальную войну
Экономика
00:32
Московский культурный форум стартует в столице
Новости Москвы
00:30
Расписание МЖД на Белорусском направлении изменится
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение