Популярность Макрона снизилась до минимума 

Москва, 23 марта — «Вести. Экономика». Популярность президента Франции Эммануэля Макрона упала до самого низкого уровня за время его президентства, показали данные свежего опроса, передает Reuters.
Эммануэль Макрон EPA-EFE/LUDOVIC MARIN
Как отмечает агентство, итоги опроса были оглашены через день после того, как в стране начались массовые протесты против реформ Макрона, из-за чего десятки тысяч гражданских служащих вышли на улицы. Несмотря на падение безработицы и высокий профиль на международном уровне, число людей с благоприятным мнением о 40-летнем бывшем инвестиционном банкире снизилось на три процентных пункта в марте до 40%, показал опрос BVA. С конца прошлого года его популярность снизилась на 12 пунктов, хотя этот результат не хуже, чем популярность его предшественников Франсуа Олланда и Николя Саркози в том же периоде из президентства, сказали в BVA. Разочарованные широкомасштабными реформами труда и благосостояния Макрона, медсестры, учителя и другие работники государственного сектора ушли с работы в четверг из-за опасений относительно его планов сократить численность персонала и ввести заработную плату на основе заслуг. Протестующие также хотят сорвать планы Макрона по введению специального налога, используемого для финансирования благосостояния, особенно сильно ударяющего по пенсионерам, реформирования страхования по безработице и реорганизации государственной железнодорожной компании с высокой задолженностью. Введение более высоких налогов для пенсионеров, по всей видимости, расстроит людей той возрастной группы, которая до этого положительно относилась к Макрону. Его популярность у избирателей старше 65 лет в марте упала ниже уровня в 50%, снизившись до 47%. Макрон был избран президентом Пятой республики в мае прошлого года на фоне обещаний провести ряд широкомасштабных реформ, чего не удалось сделать его предшественникам. Опросы общественного мнения показывают, что, хотя большинство избирателей поддержали забастовки в четверг, еще большее количество французов поддерживает реформы. Опрос BVA проводился среди более чем 1 тыс. человек для телекоммуникационной группы Orange, радио RTL и веб-сайта La Tribune. Погрешность составляет 2,5 процентных пункта.