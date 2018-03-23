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«Если бы я был президентом…» Каждый четвертый курганец мечтает управлять государством
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«Если бы я был президентом…» Каждый четвертый курганец мечтает управлять государством 

45.ru 36 минут назад
Фото: 45.ru
Каждый четвертый житель Кургана хотел бы стать главой государства, 20% сомневаются в своих силах, 55% — категорически против такого предложения. Таковы результаты исследования, которое провел сервис Зарплата.ру.
Те, кто согласен быть президентом, говорят, что хотели бы навести в стране порядок и изменить жизнь россиян к лучшему. Кто-то готов сделать это ради любви к отечеству, а некоторые просто хотят власти.
62% курганцев, став первым лицом государства, взяли бы курс на повышение качества жизни в стране, 8% — предоставили бы больше возможностей для малого бизнеса, 6% — увеличили бы зарплаты, 3% — отменили бы налоги. Также среди приоритетов горожан — подъем экономики, улучшение системы образования и рост внутреннего производства в стране.
В первую очередь 65% ответивших модернизировали бы внутреннюю политику, 19% улучшили бы систему здравоохранения, 6% наладили международные отношения. А вот 1% начал бы войну за ресурсы с другими странами.
Рабочий день у президента длился бы столько, сколько это нужно, считают 60% горожан. 16% готовы на этой должности работать от заката до рассвета. Каждый десятый считает, что глава страны должен работать восемь часов, как и все жители страны, 4% уверены, что лучше отработать три часа в неделю или вовсе передать всю работу министрам.
Никогда не стали бы давать невыполнимые обещания на посту президента 60% жителей Кургана, начинать войну побоялись бы 49%, а нажимать на красную кнопку — 30%. Каждый третий не стал бы вмешиваться в политику других стран и увеличивать пенсионный возраст. Опаздывать на дипломатические встречи прекратили бы 20% респондентов, а 12% не подали бы заявку на проведение крупных чемпионатов.
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