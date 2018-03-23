Академики предсказали россиянам трилионы доходов

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН представил свое новое исследование, посвященное динамике доходов населения России , из которого выяснилось, что благосостояние россиян в 2018 году вырастет на 60 триллионов рублей.

«Рост доходов может в полтора-два раза превысить ожидаемую правительством инфляцию по итогам года (по прогнозу ЦБ она в нынешнем году будет менее 4%). Повышение благосостояния россиян будет связано с опережающей индексацией зарплат, увеличением поступлений от предпринимательской деятельности и профицитом бюджета», — публикует выкладки академиков газета «Известия»

В Академии наук подсчитали, что в номинальном выражении доходы населения в этом году вырастут на 9%, в реальном — на 6%, что и даст внушительную сумму в 60 триллионов.

Прогноз академиков на следующий год и далее скромнее: в 2019 году реальные доходы увеличатся на 3%, а в 2020 году — на 3,7%. Тем не менее, этот прогноз в три раза оптимистичнее, чем у чиновников из Министерства экономического развития , где ожидают увеличения этого показателя лишь на 2,1%.

Напомним, реальные доходы населения России сокращались четыре года подряд. Худшим стал 2016 год, когда они рухнули сразу на 5,8%, в 2017 году падение замедлилось до 1,7%.