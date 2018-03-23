Академики предсказали россиянам трилионы доходов 

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН представил свое новое исследование, посвященное динамике доходов населения России, из которого выяснилось, что благосостояние россиян в 2018 году вырастет на 60 триллионов рублей.
«Рост доходов может в полтора-два раза превысить ожидаемую правительством инфляцию по итогам года (по прогнозу ЦБ она в нынешнем году будет менее 4%). Повышение благосостояния россиян будет связано с опережающей индексацией зарплат, увеличением поступлений от предпринимательской деятельности и профицитом бюджета», — публикует выкладки академиков газета «Известия».
В Академии наук подсчитали, что в номинальном выражении доходы населения в этом году вырастут на 9%, в реальном — на 6%, что и даст внушительную сумму в 60 триллионов.
Прогноз академиков на следующий год и далее скромнее: в 2019 году реальные доходы увеличатся на 3%, а в 2020 году — на 3,7%. Тем не менее, этот прогноз в три раза оптимистичнее, чем у чиновников из Министерства экономического развития, где ожидают увеличения этого показателя лишь на 2,1%.
Напомним, реальные доходы населения России сокращались четыре года подряд. Худшим стал 2016 год, когда они рухнули сразу на 5,8%, в 2017 году падение замедлилось до 1,7%.
Ранее «Ридус» сообщал о том, как вице-премьер Игорь Шувалов нашел возможности для разгона российской экономики, а другой вице-премьер Аркадий Дворкович счел нужным повысить налоги. Кроме того, выяснилось, что количество богатых граждан в России растет опережающими темпами, правда при этом почти половина богачей мечтают уехать за границу.