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Россияне при выборе жилья ориентируются на его стоимость и транспортную доступность
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Россияне при выборе жилья ориентируются на его стоимость и транспортную доступность 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: Вести.Ru
Два самых важных критерия, на которые обращают внимание покупатели жилья — его стоимость и транспортная доступность. Как показал проведенный «БЕСТ Новострой» опрос, именно на эти пункты в первую очередь обращает внимание 26% и 21% клиентов.
Еще один значимый критерий — качество планировки. Этот критерий является решающим при выборе жилья для 19% респондентов.
В несколько меньшей степени на решение о выборе квартиры в конкретном ЖК влияют сроки его сдачи, качество внутренней и окружающей инфраструктуры. Из объектов инфраструктуры самым для клиентов является школа. Ее недалеко от своего ЖК хотели бы видеть около 27% респондентов. Для 21% важен расположенный неподалеку детский сад, для 19% — супермаркет и для 15% — физкультурно-спортивный комплекс. Банки, аптеки и многофункциональные центры отметили как наиболее важные объекты инфраструктуры примерно по 7% клиентов, а поликлиники — всего 2%.
В то же время для большинства опрошенных покупателей имеет малое значение наличие отделки под ключ и бренд застройщика, у которого приобретается квартира.
Что касается целей приобретения жилья, то чаще всего потребители покупают квартиры для улучшения собственных жилищных условий. Около 20% покупок совершается в расчете на повзрослевших детей. Доля частных инвесторов в недвижимость сейчас не превышает 6% покупателей.
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