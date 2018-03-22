Повышение НДФЛ и НДС ухудшит финансовое положение россиян, заявил эксперт

В четверг вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что не исключает повышения НДФЛ в России с нынешних 13%, и если такое решение будет властями признано целесообразным, то полученные дополнительные доходы бюджета должны быть направлены на образование и здравоохранение. При этом, по мнению Дворковича, налоги не должны быть избыточными, они не должны создавать мотивацию для уклонения от их уплаты, от ухода в иные юрисдикции.

"Повышение НДФЛ и НДС ухудшит финансовое положение граждан и спровоцирует рост неофициального трудоустройства", — сказал Алехин РИА Новости.

"Кому-то кажется, что 2% роли не сыграют. А в регионах средняя зарплата — 20 000, и для них 2% — это 400 рублей. Для людей с такой зарплатой каждая копейка на счету, а здесь её предлагают отдать на фоне снижения налоговой нагрузки для других областей", — считает Алехин.

По его мнению, предлагать повышение НДФЛ надо вместе с другими мерами для развития бизнеса и экономики в стране. Как считает эксперт, следует заранее продумать, как решить проблему «серой зарплаты», которая, по его мнению, после налоговой реформы станет еще актуальнее.