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Повышение НДФЛ и НДС ухудшит финансовое положение россиян, заявил эксперт
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Повышение НДФЛ и НДС ухудшит финансовое положение россиян, заявил эксперт 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Повышение НДФЛ и НДС ухудшит финансовое положение россиян и спровоцирует рост неофициального трудоустройства, считает руководитель маркетингового центра «Алехин и партнеры» Роман Алехин.
В четверг вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что не исключает повышения НДФЛ в России с нынешних 13%, и если такое решение будет властями признано целесообразным, то полученные дополнительные доходы бюджета должны быть направлены на образование и здравоохранение. При этом, по мнению Дворковича, налоги не должны быть избыточными, они не должны создавать мотивацию для уклонения от их уплаты, от ухода в иные юрисдикции.
"Повышение НДФЛ и НДС ухудшит финансовое положение граждан и спровоцирует рост неофициального трудоустройства", — сказал Алехин РИА Новости.
"Кому-то кажется, что 2% роли не сыграют. А в регионах средняя зарплата — 20 000, и для них 2% — это 400 рублей. Для людей с такой зарплатой каждая копейка на счету, а здесь её предлагают отдать на фоне снижения налоговой нагрузки для других областей", — считает Алехин.
По его мнению, предлагать повышение НДФЛ надо вместе с другими мерами для развития бизнеса и экономики в стране. Как считает эксперт, следует заранее продумать, как решить проблему «серой зарплаты», которая, по его мнению, после налоговой реформы станет еще актуальнее.
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