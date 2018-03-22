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Всемирный опрос фанатов аниме
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Всемирный опрос фанатов аниме 

DTF.RU 54 минуты назад
Фото: DTF.RU
Некоммерческая организация проводит опрос фанатов аниме-индустрии в целях улучшения связи с аниматорами и продюсерами Японии.
Опрос приятно проходить благодаря удобной навигации и красивому дизайну
Некоммерческая организация Flying Colors Foundation начала проводить всемирный опрос фанатов японской анимации.
Вы можете найти его по ссылке (только на английском):
Главная цель мероприятия — собрать мнение не японских любителей аниме-индустрии по разным относящимся к ней вопросам. Затем этот всеобъемлющий отзыв организаторы донесут до сообщества продюсеров и аниматоров страны восходящего солнца.
Одним из главных вопросов является площадка, которую фанаты обычно используют для просмотра аниме — то есть сколько процентов людей являются посетителями неофициальных сайтов с онлайн стримингом видео.
Опрос анонимный. Вам нужно будет только ввести адрес своей электронной почты для достоверности, на него потом пришлют результаты.
Я сделал видео с призывом проходить опрос, можете его оценить.
Моё видео. Я пока новичок в видеоблогинге.
Хотелось бы, чтобы большое количество русскоговорящих людей поучаствовало в этом опросе. Ведь так выборка будет более репрезентативной и японские аниматоры смогут обратить внимание на наше сообщество.
#аниме #опросы #видео
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