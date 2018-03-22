На снижение стоимости жилья рассчитывают лишь жители Москвы и Челябинска — Domofond.ru

Почти половина жителей Москвы и регионов рассчитывает, что во II квартале цены на жилье в стране не изменятся. При этом треть москвичей уверена, что в российской столице квартиры и вовсе будут дешеветь. Таковы выводы общероссийского исследования, проведенного аналитиками Domofond.ru среди посетителей портала. В опросе приняли участие 5 397 респондентов — жителей крупных городов страны, пользующихся сайтом Domofond.ru.

И хотя, согласно опросу, 48% всех респондентов не ожидает колебания цен на жилье в следующие три месяца, в целом в своих ожиданиях россияне стали более пессимистичней. Так, 31% опрошенных настроены на рост цен. Это на 7 п.п. больше, чем в декабре 2017 г. Снижение цен прогнозирует 21% опрошенных, что на 5 п.п. меньше.

Несколько более оптимистично настроены жители столицы. В Москве 30% респондентов прогнозируют снижение цен, еще 46% не ждут существенных колебаний стоимости жилья. При этом примерно четверть жителей столицы уверена в подорожании недвижимости. Любопытно, что Москва и Челябинск стали единственными городами, жители которых настроены на снижение цен.

Среди жителей Санкт-Петербурга повышения стоимости ожидают 37% участников опроса, а 19% полагают, что цены, напротив, станут ниже. Большинство петербуржцев — 44% — считает, что стоимость недвижимости останется без изменений.

Больше всего рост цен во II квартале этого года по сравнению с предыдущим периодом ожидают жители Севастополя — так считают 59% опрошенных, Воронежа (42%) и Самары (45%).

Что касается условий покупки жилья, то, как и в декабре 2017 г, более 70% респондентов считают следующий квартал благоприятным периодом для сделок с недвижимостью. Лишь 26% опрошенных полагают, что следующие три месяца окажутся не самым удачным для этого временем.