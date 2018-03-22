Зарплаты хорошие, но услуги ЖКХ и продукты — дорогие. На Ямале назвали ТОП проблем

Как хорошее и среднее своё материальное положение оценили 88 процентов опрошенных ямальцев. Тех, кто считает, что живёт плохо, в округе всего десять процентов. В среднем по России этот показатель составляет 22 процента. Такие данные исследований сегодня, 22 марта, директор департамента внутренней политики ЯНАО Сергей Климентьев представил на стратегической сессии «Основные приоритеты стратегического развития ЯНАО до 2030 года» в Салехарде

Сергей Климентьев предложил рассмотреть источники недовольства ямальцев, предметно сконцентрированные в социально-экономической сфере, сфере муниципального хозяйства. Здесь есть определённая динамика, тенденции роста и падения. Так, в ТОПе проблем высокие затраты на услуги ЖКХ, что отметили более половины жителей округа. Высокие затраты на повседневные нужды отметили 26 процентов опрошенных. Вопросы, связанные с уровнем расходов населения, последние годы стабильно занимают первые строчки проблем. В связи с экономическими сложностями в стране, ухудшением уровня материального благополучия граждан они актуализировались ещё больше.

По словам Сергея Климентьева, высокие цены на продукты питания, кроме того, их недостаточный ассортимент и низкое качество особенно актуальны для тех муниципалитетов, где их доставка наиболее затруднена. Качеством продуктов в Салехарде недовольны 26 процентов горожан, в Ноябрьске — на уровне шести процентов.

«Эта, на первый взгляд, бытовая проблема говорит о важности развития транспортной инфраструктуры не только как двигателе экономического роста, но и для восприятия уровня жизни наших жителей», — подчеркнул директор департамента.

Он отметил, что проблема качества предоставления медицинских услуг также находится в ТОПе проблем. Отрицательный образ медицины на Ямале последние два года значительно преодолён, но здравоохранение остаётся в проблемной зоне и вызывает достаточно острую реакцию со стороны жителей. Ситуация остаётся сложной не только для Ямала, но и для России в целом.

Существует и проблема занятости. Прежде всего, по мнению населения, на Ямале узок рынок труда. Более половины опрошенных пессимистично оценивают перспективы в случае потери работы. 57 процентов считают, что найти равноценную работу им будет крайне сложно или невозможно. Проблема характерна как для маленьких посёлков, так и для крупных городов.

Что касается положительных тенденций, они связаны со снижением остроты вопросов состояния и качества услуг ЖКХ. На протяжении трёх лет наблюдается и снижение озабоченности ямальцев состоянием дорог, позитивные изменения население видит и отмечает.

Модератор проектной работы, партнёр «Конструкторы Сообществ Практики» Денис Коричин обратил внимание на то, что в докладе не была названа проблема ветхого и аварийного жилья. Сергей Климентьев пояснил, что она на Ямале, безусловно, существует, но в ТОП самых острых, как выяснилось по результатам исследований, не входит.