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У россиян нашли рекордный объем свободных денег
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У россиян нашли рекордный объем свободных денег 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Вести Экономика
В январе-феврале 2018 года россияне имели больше «свободных денег», чем в аналогичные периоды прошлых лет. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
«Свободные деньги» — это денежные средства, которые остаются у граждан после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты коммунальных, транспортных и других услуг, поясняют эксперты.
«В январе текущего года размер свободных денег составил 17,8 тысячи рублей, а в феврале — 18,8 тысячи рублей. Таким образом, показатели индекса свободных денег (ИСД) текущего года с лихвой превосходят аналогичные периоды предыдущих лет. Ближе всего по значениям, хотя и все равно с большим отрывом, оказались показатели 2015 года, когда объем свободных денег в январе достигал уровня 12,9 тысячи, а в феврале — 14,7 тысячи», — говорится в исследовании.
Объем свободных денег в 2017 году вырос до максимума с 2008 года и составил 18,5 тысячи рублей в среднем на человека в месяц, подсчитали в «Ромире».
23 марта глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что реальные зарплаты россиян в январе-феврале выросли на рекордные за последние пять лет 10,5 процента. Рост реальных располагаемых доходов населения зафиксировал Росстат — в феврале они увеличились на 4,4 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это крупнейший прирост с декабря 2015 года.
После выдвижения кандидатуры Владимира Путина на президентские выборы резко выросли доходы учителей, врачей и других бюджетников.
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