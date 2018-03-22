Меньше половины петербургских таксистов отметят сегодня свой профессиональный праздник

По данным опроса, проведенного компанией «Эверест 8800» (федеральный партнер агрегаторов такси), 43% таксистов Санкт-Петербурга сегодня будут отмечать свой профессиональный праздник.

Больше половины из тех, кто запланировал отпраздновать Международный день таксиста, собираются также выйти на работу. По их мнению, сегодня будет возможность получить больше чаевых, чем обычно. Остальные петербургские водители, кто готов отметить день таксиста, не планируют садиться сегодня за руль.

31% петербургских таксистов ответили, что им не интересно отмечать собственный профессиональный праздник, при этом они будут работать в этот день. 26% участников опроса решили не только обойтись без празднования, но и вообще не выйти на линию сегодня.

Санкт-Петербург, по данным организации, является одним из двух городов-лидеров по количеству официальных такси на 1000 жителей. В 2017 году этот показатель составлял 7,32 автомобиля.

Генеральный директор ООО «Эверест 8800» Сергей Муравьев считает, что работа в такси становится все более привлекательной для жителей нашей страны. Это подтверждают открытые данные — за последние два года количество водителей официальных такси выросло на четверть, тогда как число нелегальных перевозчиков сократилось более, чем на 10%. «Если сравнивать объем рынка такси с другими секторами экономики, то можно отметить, что он выше, например, рекламного рынка и находится на одном уровне с такими сферами, как рынок спортивных товаров или услуги автомобильного сервиса», — заключает Сергей Муравьев.

История Международного дня таксиста начинается в 1907 году, когда 22 марта в Лондоне появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками, названными «таксиметрами». С того времени индивидуальный городской транспорт стали называть такси, а его водителей — таксистами.