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Почти треть граждан Польши хотят выхода страны из ЕС, показал опрос
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Почти треть граждан Польши хотят выхода страны из ЕС, показал опрос 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ВАРШАВА, 22 мар — РИА Новости. Почти треть граждан Польши хотят, чтобы страна вышла из Европейского союза, свидетельствуют результаты социологического исследования фонда Казимира Пулавского.
Согласно данным опроса, за выход республики из Евросоюза выступают 29,81% поляков. Противоположного мнения придерживаются 47,37% респондентов, еще 22,82% заявили, что не имеют мнения на эту тему. Исследование проводилось дважды — в январе и в марте, в нем приняли участие 50 тысяч человек.
При этом в случае применения в отношении Польши санкций со стороны Евросоюза процент сторонников Polexit возрастет до 32,05%, отмечается в исследовании. В такой ситуации 28,55% опрошенных предпочли бы, чтобы Варшава изменила политику, приспосабливая ее к требованиям Еврокомиссии. Еще 13,15% опрошенных считают, что в такой ситуации не следует предпринимать никаких действий. Затруднились высказать свое мнение по данному вопросу 26,25% респондентов.
Относительно высокий процент сторонников Polexit, по мнению авторов исследования, объясняется высокой оценкой, которую опрошенные дают внешней политике правительства Польши. Хорошо или очень хорошо ее оценивают 41,79% поляков (21,57% и 20,22% соответственно). Нейтральной оценки работы польского МИД придерживаются 26,02% опрошенных. Плохо или очень плохо внешнеполитическую деятельность страны оценили 32,19% респондентов (15,67% и 16,52% соответственно).
В апреле 2017 года в ходе опроса для издания Rzeczpospolita за выход Польши из Евросоюза высказались 12,5% респондентов, а против — 76%.
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