Минск возглавил топ городов СНГ для путешествий россиян с детьми на каникулы

Во время весенних каникул чаще всего россияне с детьми намерены путешествовать в Минск . Об этом российский сервис бронирования жилья Tvil.ru рассказал журналистам белорусского агентства БЕЛТА.

Ереван, Тбилиси и Баку. В топ-5 городов СНГ, популярных для семейных поездок россиян, также вошли Астана

В белорусскую столицу россияне обычно приезжают на три-четыре дня. Средний бюджет бронирования гостиниц — 2,6 тысячи российских рублей в сутки.

Самое дешевое проживание из городов пятерки рейтинга в Тбилиси (2,3 тысячи рублей в сутки), а самое дорогое — в Баку (3,2 тысячи рублей).