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Минск возглавил топ городов СНГ для путешествий россиян с детьми на каникулы
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Минск возглавил топ городов СНГ для путешествий россиян с детьми на каникулы 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Российская Газета
Во время весенних каникул чаще всего россияне с детьми намерены путешествовать в Минск. Об этом российский сервис бронирования жилья Tvil.ru рассказал журналистам белорусского агентства БЕЛТА.
В топ-5 городов СНГ, популярных для семейных поездок россиян, также вошли Астана, Ереван, Тбилиси и Баку.
В белорусскую столицу россияне обычно приезжают на три-четыре дня. Средний бюджет бронирования гостиниц — 2,6 тысячи российских рублей в сутки.
Самое дешевое проживание из городов пятерки рейтинга в Тбилиси (2,3 тысячи рублей в сутки), а самое дорогое — в Баку (3,2 тысячи рублей).
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