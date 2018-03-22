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Полиция Тюмени проводит проверку возможного мошенничества под предлогом опросов о выборах
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Полиция Тюмени проводит проверку возможного мошенничества под предлогом опросов о выборах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области, неизвестные ходят по квартирам и под предлогом обработки информации о выборах 18 марта и предлагают подписывать неустановленные документы.
Накануне в правоохранительные органы обратилась пожилая жительница Тюмени, которая подписала документ, который дали ей неизвестные. Молодые люди уверяли, что проводят опрос. Позже женщина вспомнила, что даже не ознакомилась с содержимым подписанной ей бумаги.
«Управление МВД России по Тюменской области обращается к жителям региона с предостережением о возможных случаях мошенничества. В настоящее время по заявленному факту ведется проверка», — отмечают в пресс-службе ведомства.
«Итоги прошедших 18 марта выборов подведены, необходимые документы направлены в Москву. Никаких исследований и опросов ни Избирательная комиссия Тюменской области, ни социологические службы в настоящее время не проводят», — подчеркивает председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.
Фото Евгения Поторочина
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