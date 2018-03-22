Полиция Тюмени проводит проверку возможного мошенничества под предлогом опросов о выборах

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области, неизвестные ходят по квартирам и под предлогом обработки информации о выборах 18 марта и предлагают подписывать неустановленные документы.

Накануне в правоохранительные органы обратилась пожилая жительница Тюмени , которая подписала документ, который дали ей неизвестные. Молодые люди уверяли, что проводят опрос. Позже женщина вспомнила, что даже не ознакомилась с содержимым подписанной ей бумаги.

«Управление МВД России по Тюменской области обращается к жителям региона с предостережением о возможных случаях мошенничества. В настоящее время по заявленному факту ведется проверка», — отмечают в пресс-службе ведомства.