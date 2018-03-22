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Сингапурский аэропорт шестой год подряд признан лучшим в мире
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Сингапурский аэропорт шестой год подряд признан лучшим в мире 

РЖД-Партнер 46 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
«Для нас это — величайшее достижение, и мы продолжим улучшать работу аэропорта и дальше», — заявил после объявления итогов управляющий директор «Чанги аэропорт групп» Ли Сео Хиан. Глава Skytrax Эдвард Плэйстид назвал итоги голосования «фантастическим результатом». Сингапурский аэропорт, по его словам, «ориентирован на удобство пассажиров и одновременно внедряет различные инновационные продукты и услуги».
Согласно опросу, на втором месте оказался сеульский аэропорт Инчхон, а на третьем расположился токийский Ханэда.
В исследовании принимали участие более 13,7 млн пассажиров. Респонденты на основе своего опыта оценивали 500 воздушных портов мира по разным параметрам, среди которых, например, удобство процедуры регистрации на рейс, прохождения паспортного контроля, а также безопасность, организация транзита, отдыха и прочее.
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