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В России зафиксировали рекордный туристический поток
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В России зафиксировали рекордный туристический поток 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В прошлом году туристический поток в России составил более 81 миллиона человек. Это рекордный показатель за всю историю РФ, пишут "Известия" со ссылкой на Ростуризм.
Большая часть путешественников составили сами россияне — 69,7 процента от всех отдыхающих в России. Внутри страны путешествовали 56,5 миллиона человек. Иностранных туристов оказалось 24,5 миллиона.
Наибольший интерес как у отечественных, так и у зарубежных путешественников вызвали Москва (21,5 миллиона туристов в 2017 году), Краснодарский край (16 миллионов), Санкт-Петербург (7,5 миллиона), Крым (5,4 миллиона), Татарстан (3,1 миллиона). Кроме того, иностранцы активно путешествовали по городам Золотого кольца России.
В нынешнем году в связи с проведением чемпионата мира по футболу 2018 ожидается еще больший приток туристов в Россию.
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