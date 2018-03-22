В России зафиксировали рекордный туристический поток

В прошлом году туристический поток в России составил более 81 миллиона человек. Это рекордный показатель за всю историю РФ, пишут "Известия" со ссылкой на Ростуризм

Большая часть путешественников составили сами россияне — 69,7 процента от всех отдыхающих в России. Внутри страны путешествовали 56,5 миллиона человек. Иностранных туристов оказалось 24,5 миллиона.

В нынешнем году в связи с проведением чемпионата мира по футболу 2018 ожидается еще больший приток туристов в Россию.