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В МИД назвали нападение на Скрипаля и его дочь терактом против россиян
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В МИД назвали нападение на Скрипаля и его дочь терактом против россиян 

РИА Новости 5 часов назад
РИА НОВОСТИ. МОСКВА СЧИТАЕТ ТЕРАКТОМ ПРОТИВ РОССИЯН НАПАДЕНИЕ НА СКРИПАЛЯ И ЕГО ДОЧЬ В БРИТАНИИ — МИД РФ
LIVE\: Брифинг МИДа РФ на встрече с иностранными послами по «делу Скрипалей»
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