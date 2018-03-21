Милонов сравнил женской священство с мужской беременностью

Согласно исследованию Pew Research Center о православном христианстве в 21-ом веке, 39% православных россиян не поддерживают запрет женщин-священников. Интересно отметить, что столько же опрошенных согласны с позицией их церкви по поводу женского священства.

В эфире НСН депутат Госдумы , иподиакон Виталий Милонов , известный своими православными убеждениями, назвал исследователей PWC «хомяками», занимающимися не своим делом. По словам депутата, подобные исследования не имеют смысла, ведь вопроса о женском священстве никто не ставит, так как оно просто невозможно в православной церкви

«Вопрос тут никто не ставит и вопрос решаться не может путем опроса, потому что оно (женское священство — прим. НСН) невозможно по определению. Это все равно, что если эти хомяки скажут, как относятся мужчины к тому, чтобы самим рожать детей без женщин. Невозможно. То же самое. У женщины есть своя высочайшая роль в церкви, особая роль, которая охраняется, она достойная, но священство женское не возможно по определению. Какие-то сектанты могут ходить с женщинами епископами, шведы-извращенцы, еще кто-то. Но для христианской церкви, православной, католической, это невозможно нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах, потому что это противоречит самим канонам церкви», — пояснил Милонов.

Из исследования Pew Research Center также следует, что из 19 опрошенных православных стран, в России один из самых высоких процентов (39%) не согласных с запретом на женское священство. Больше несогласных только в Сербии (42%) и в Эстонии (44%). Однако, как считает депутат Милонов, значительное количество готовых, например, прийти на исповедь к женщине, не означает необходимость нарушения порядка вещей. В церкви, утверждает Милонов, у женщин особая почетная роль и они должны ее придерживаться.

«Любая женщина в церкви — прообраз Богородицы девы Марии, самого почитаемого человека на Земле. Это особая роль, особая функция, особое предназначение. В данном случае нет меньших и больших. Есть некий порядок, который достойный и при котором женщина и мужчина имеют абсолютно равные права в плане общения с Господом. Мериться гендером или половой ориентацией в церкви совсем не к месту», — заключил депутат.

Отметим, что в этом же исследовании PWC сказано, что только 15% православных россиян считают религию «очень важной» в их жизни, но, тем не менее, 87% держат дома иконы.