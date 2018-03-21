Ещё
Милонов сравнил женской священство с мужской беременностью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Милонов сравнил женской священство с мужской беременностью 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Согласно исследованию Pew Research Center о православном христианстве в 21-ом веке, 39% православных россиян не поддерживают запрет женщин-священников. Интересно отметить, что столько же опрошенных согласны с позицией их церкви по поводу женского священства.
В эфире НСН депутат Госдумы, иподиакон Виталий Милонов, известный своими православными убеждениями, назвал исследователей PWC «хомяками», занимающимися не своим делом. По словам депутата, подобные исследования не имеют смысла, ведь вопроса о женском священстве никто не ставит, так как оно просто невозможно в православной церкви.
«Вопрос тут никто не ставит и вопрос решаться не может путем опроса, потому что оно (женское священство — прим. НСН) невозможно по определению. Это все равно, что если эти хомяки скажут, как относятся мужчины к тому, чтобы самим рожать детей без женщин. Невозможно. То же самое. У женщины есть своя высочайшая роль в церкви, особая роль, которая охраняется, она достойная, но священство женское не возможно по определению. Какие-то сектанты могут ходить с женщинами епископами, шведы-извращенцы, еще кто-то. Но для христианской церкви, православной, католической, это невозможно нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах, потому что это противоречит самим канонам церкви», — пояснил Милонов.
Из исследования Pew Research Center также следует, что из 19 опрошенных православных стран, в России один из самых высоких процентов (39%) не согласных с запретом на женское священство. Больше несогласных только в Сербии (42%) и в Эстонии (44%). Однако, как считает депутат Милонов, значительное количество готовых, например, прийти на исповедь к женщине, не означает необходимость нарушения порядка вещей. В церкви, утверждает Милонов, у женщин особая почетная роль и они должны ее придерживаться.
«Любая женщина в церкви — прообраз Богородицы девы Марии, самого почитаемого человека на Земле. Это особая роль, особая функция, особое предназначение. В данном случае нет меньших и больших. Есть некий порядок, который достойный и при котором женщина и мужчина имеют абсолютно равные права в плане общения с Господом. Мериться гендером или половой ориентацией в церкви совсем не к месту», — заключил депутат.
Отметим, что в этом же исследовании PWC сказано, что только 15% православных россиян считают религию «очень важной» в их жизни, но, тем не менее, 87% держат дома иконы.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Шнейдеров: В России узаконили цензуру В Госдуме предложили давать миллион за рождение четвертого ребенка В центре Москвы частично обрушилось здание
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Москвы обрушилось здание33
«Газпром» испугался за свои активы на Украине152
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы23
Черноморский флот бессилен против ВМС США591
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»56
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение