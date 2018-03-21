Подмосковные квартиры упали в цене 

Средняя удельная цена предложения на вторичном рынке Московской области по состоянию на начало марта 2018 года составила 80,8 тысячи рублей. Такие данные содержатся в исследовании ГК «Миэль», которое есть в распоряжении «Дома».
Относительно 2015 года, когда на подмосковном вторичном рынке отмечался последний ценовой максимум, показатель снизился на 15 процентов, к февралю 2017 года — на два процента.
Как отмечается в исследовании, заметнее всего — на 4,4 процента — за год снизились цены на вторичное жилье в среднем Подмосковье. В ближнем поясе коррекция составила 4,1 процента.
«Сейчас средняя цена в целом по области соответствует уровню шестилетней давности, то есть, весны 2012 года, — прокомментировала Татьяна Саксонцева, управляющий партнер «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости». — Однако этот уровень выше «ценового дна» после кризиса 2008 года. С осени прошлого года этот уровень остается практически неизменным».
По статистике компании «Азбука Жилья», минимальный уровень цен на жилье в ближайшем Подмосковье отмечается в таких городах как Балашиха, Королев и Дзержинский. Средневзвешенная стоимость метра в этих населенных пунктах составляет 82,5, 90,5 и 91,65 тысячи рублей соответственно.