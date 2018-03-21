В Госдуме предложили давать миллион за рождение четвертого ребенка

России предложили ввести госпособие для семей после рождения четвёртого ребёнка. Его размер должен составить 100 тысяч рублей. С такой инициативой выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов . По его мнению, семьям также должны предоставить просторный дом с коммунальной, социально-культурной и экономический инфраструктурой. Письмо с предложением Крупном направил на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину , сообщает RT.

Волынец предложила освободить многодетные семьи от подоходного налога Главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой в эфире НСН пообещала поддержать соответствующий законопроект, если он поступит в Госдуму.

«Это кто чего угодно может сказать. Пока у нас ничего такого нет. Если будет [такой законопроект], я двумя руками за. Как только Путин пришёл нам закон, я его сразу проведу. После четвёртого ребёнка я бы миллион давала с удовольствием!» — заявила в эфире НСН Плетнёва.