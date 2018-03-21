Эксперт рассказал о причинах популярности Владимира Путина в Греции

Отношение греков к Путину России действительно является знаковым. Согласно данным опросов местного общественного мнения, Греция лидирует среди всех стран Европейского союза по положительному отношению к нашей стране и ее президенту.

О том, почему это происходит «РГ» поговорила со старшим научным сотрудником Международного центра европейских исследований в Ницце , а также преподавателем международных отношений во Фракийском университете им. Демокрита Георгиосом Дзогопулосом.

18 марта Владимир Путин был переизбран в качестве президента России. Что это означает для греко-российских отношений?

Дзогопулос: В первую очередь, это означает преемственность в отношениях двух стран. Нынешнее правительство Греции действительно имеет теплые отношения с Владимиром Путиным. Однако опыт прошлых лет подсказывает, что нам не следует ожидать кардинальных прорывов в отношениях Греции и России. Ряд факторов, связанных прежде всего с внешним влиянием на Афины, имеют к этому прямое отношение.

Какие качества Путина в первую очередь отмечают в Греции?

Дзогопулос: Его считают сильным лидером, который проводит позитивную политику по отношению к Греции. И очень уважают за эти качества. Для греческих элит очень важно рассчитывать на Россию, как на надежного партнера в ряде важных областей. Но речь прежде всего идет об экономических вопросах, связанных с туризмом, недвижимостью и так далее. Дело в том, что упомянутые мной внешние ограничения не оставляют много места для политических маневров Афин в отношении Москвы

Российский лидер неоднократно посещал Грецию, совершал визиты на Святую гору Афон. С чем, по Вашему мнению, связана беспрецедентная популярность Путина в Элладе, на которую указывают социологические опросы?

Дзогопулос: Думаю, этому есть два объяснения. Первое заключается в том, что гражданам Греции, греческому общественному мнению в целом очень нравится личность самого Путина. А вторая — эта симпатия связана не только персонально с российским лидером, но и с прекрасными чувствами, которые испытывают греки по отношению к России. Общая для наших стран православная религия и отношение к ней президента России, в том числе его визиты на Афон, играют в этом большую роль.