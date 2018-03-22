Жители Печатников рассказали, знакомы ли с соседями

Жители района Печатники рассказали, знакомы ли с соседям. Соответствующий опрос провела районная газета «Новые Печатники».

В опросе приняли участие более 50 жителей района.

Из них 26% респондентов выбрали вариант ответа «Знаю лишь соседей по лестничной клетке». Никого не знает 23% читателей газеты. Заметно меньше — 19% — затруднились ответить, а 18% жителей района знакомы, но мало с кем. Кроме того, 14% находятся с соседями в хороших приятельских отношениях.

Новый опрос на сайте районной газеты коснулся темы досуга. (то)