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Жители Печатников рассказали, знакомы ли с соседями
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Жители Печатников рассказали, знакомы ли с соседями 

Управа района Печатники города Москвы 52 минуты назад
Фото: Новые печатники
Жители района Печатники рассказали, знакомы ли с соседям. Соответствующий опрос провела районная газета «Новые Печатники».
В опросе приняли участие более 50 жителей района.
Из них 26% респондентов выбрали вариант ответа «Знаю лишь соседей по лестничной клетке». Никого не знает 23% читателей газеты. Заметно меньше — 19% — затруднились ответить, а 18% жителей района знакомы, но мало с кем. Кроме того, 14% находятся с соседями в хороших приятельских отношениях.
Новый опрос на сайте районной газеты коснулся темы досуга. (то)
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