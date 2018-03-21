Ещё
Власти выбрали маршрут нового автобуса из Академгородка в аэропорт Толмачёво
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти выбрали маршрут нового автобуса из Академгородка в аэропорт Толмачёво 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Министерство транспорта Новосибирской области определилось с маршрутом из Академгородка до аэропорта Толмачёво, который планируют восстановить в ближайшее время, — общественный транспорт будет ходить через микрорайоны Шлюз и ОбьГЭС, а потом по Советскому шоссе, улице Петухова и Толмачёвскому шоссе.
«С учётом проведённого ранее опроса минтрансом Новосибирской области установлены: схема межмуниципального маршрута Аэропорт Толмачёво — Академгородок, режим работы (время начала движения — 5:00, окончание — 22:00, интервал — 1 час) и остановки по пути следования: «Аэропорт Толмачево», «Молкомбинат», «Площадь Кирова», «Улица Петухова», «Посёлок Элитный», «Посёлок Мичуринский», «Улица Ветлужская», «Шлюз», «гостиница „Золотая Долина“»», — сообщается на сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом.
Теперь новосибирцев просят принять участие в новом опросе, чтобы определить количество возможных пассажиров и выбрать подходящий тип автобуса. Нужно ответить на вопрос, для чего именно нужен этот маршрут — для поездок в аэропорт или в Кировский и Ленинский районы.
Опрос о том, нужно ли восстановить маршрут общественного транспорта из Академгородка в аэропорт, запустили месяц назад — новосибирцам предлагали выбрать одну из трёх возможных схем маршрута.
ngs.ru: последние новости
Новосибирск вошёл в тройку городов-лидеров по популярности у мошенников ЦИК: Владимир Путин набрал 76,18% голосов «Продай почку ребёнка»: коллекторы атаковали звонками новосибирца из-за долга в 19 тысяч
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию227
Как Путин поступит с Собчак после выборов524
Назван главный итог звонка Трампа Путину220
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье36
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге2
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
02:10
Отец Литвиненко назвал убийцу сына
Происшествия
03:20
Т-80 избавят от украинской «Кобры»
Армия Оружие
00:18
Показали боевого российского «Терминатора»
Армия Оружие
18:50
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию
Статьи В мире
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение