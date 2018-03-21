Власти выбрали маршрут нового автобуса из Академгородка в аэропорт Толмачёво

Министерство транспорта Новосибирской области определилось с маршрутом из Академгородка до аэропорта Толмачёво , который планируют восстановить в ближайшее время, — общественный транспорт будет ходить через микрорайоны Шлюз и ОбьГЭС, а потом по Советскому шоссе, улице Петухова и Толмачёвскому шоссе.

«С учётом проведённого ранее опроса минтрансом Новосибирской области установлены: схема межмуниципального маршрута Аэропорт Толмачёво — Академгородок, режим работы (время начала движения — 5:00, окончание — 22:00, интервал — 1 час) и остановки по пути следования: «Аэропорт Толмачево», «Молкомбинат», «Площадь Кирова», «Улица Петухова», «Посёлок Элитный», «Посёлок Мичуринский», «Улица Ветлужская», «Шлюз», «гостиница „Золотая Долина“»», — сообщается на сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом.

Теперь новосибирцев просят принять участие в новом опросе, чтобы определить количество возможных пассажиров и выбрать подходящий тип автобуса. Нужно ответить на вопрос, для чего именно нужен этот маршрут — для поездок в аэропорт или в Кировский и Ленинский районы.

Опрос о том, нужно ли восстановить маршрут общественного транспорта из Академгородка в аэропорт, запустили месяц назад — новосибирцам предлагали выбрать одну из трёх возможных схем маршрута.