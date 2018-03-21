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Большинство молодых китайцев отличаются от родителей приоритетами при выборе работы — исследование
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Большинство молодых китайцев отличаются от родителей приоритетами при выборе работы — исследование 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — Согласно исследованию, опубликованному газетой «Китайская молодежь» во вторник, приоритеты относительно выбора карьеры около 88,1 проц. участников опроса отличаются от приоритетов их родителей в данном вопросе.
Исследование проводилось среди 2003 китайцев возрастом от 18 до 35 лет.
50,9 проц. опрошенных сказали, что они предпочитают искать работу, которая соответствует их уровню образования и интересам. Работу с многообещающими перспективами предпочли 46,1 проц. респондентов.
Другими значимыми факторами при выборе работы были названы уровень развития города /45,3 проц. /, зарплата и бонусы /44,2 проц. /, а также престиж и социальный статус работы /34,2 проц. /.
Кроме этого, 48,6 проц. участников опроса сказали, что их родителей больше беспокоила стабильность работы, когда родители 47,6 проц. опрошенных отдали предпочтение престижу и социальному статусу работы.
По мнению около 59,5 проц. респондентов, дети и родители должны лучше общаться и повышать уровень взаимопонимания, чтобы урегулировать разногласия в вопросе касательно выбора работы. -0-
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