Рост рынка интернет-ретейла вырастет в 2 раза к 2020 году

Сейчас российские показатели не слишком значимы, особенно на фоне Китая , где уже 40 процентов населения приобретают товары повседневного спроса онлайн. Однако в США эта доля составляет всего пять процентов, а во Франции — шесть процентов. «Наши покупатели по своему поведению ближе все же к Европе. Но я абсолютно убеждена, что в Европе в том числе онлайн-продажи со временем будут расти. Восемь процентов — вполне достижимый рубеж в течение ближайших нескольких лет», — полагает Галина Ящук. Способствовать развитию онлайн-торговли будет проникновение Интернета и развитие логистики в регионах.

Сами россияне готовы покупать товары, в том числе продукты, через Интернет, но с оговорками. Российские потребители ждут, что интернет-торговля будет более индивидуализированная, а продавцы смогут отвечать на конкретные запросы потребителей. Например, 70 процентов хотят, чтобы были сюрпризы от брендов, 60 процентов — полезные персонифицированные товарные рекомендации, показало исследование международной компании SAP. Также наш потребитель хочет, чтобы его запрос решался в течение нескольких часов. «Российский клиент открытый, но очень требовательный», — говорит заместитель генерального директора SAP CIS Андрей Шарак.

87 процентов считают недопустимым, если персональные данные будут переданы кому-то еще без их согласия

При этом ретейлеры избаловали потребителя, считают представители торговли. Например, только в России можно заказать несколько размеров, померить и выбрать нужный. Ожидания потребителя сильно завышены по отношению к продавцам, считают эксперты. Это создает серьезные ограничения для роста рынка.

Тем не менее, согласно исследованию SAP, люди готовы делиться персональной информацией с ретейлерами в обмен на бонусы к обслуживанию. Так, 89 процентов россиян готовы давать ретейлерам личную информацию, если она поможет сделать сервис удобнее и повысит качество обслуживания. При этом 87 процентов считают недопустимым, если персональные данные будут переданы кому-то еще без их согласия. Среди персональной информации, которой участники опроса готовы делиться, история покупок (64 процента), адрес электронной почты (62) и данные геолокации (42). Меньше россиян готовы сообщить о ежемесячном доходе (41 процент) и номер мобильного телефона (36), а вот паспортные данные или номер водительских прав покупатели готовы оставить только в семи процентах случаев.