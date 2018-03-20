«Россияне»: почему так себя называли «власовцы»

Термин «россияне» стали активно использовать еще в среде русской эмиграции. Председатель Русского Общевоинского союза генерал Александр Кутепов в 1929 году заявлял: «Все народы, населяющие Россию , независимо от их национальности, прежде всего — россияне». Я верю, что освобожденная и возрожденная Россия будет именно — Россия для россиян».

В 1930-х годах термин «россияне» стал распространяться в среде так называемых «российских фашистов». Лидер Всероссийской Фашистской Партии (ВФП) Константин Родзаевский в партийной газете слегка переиначивает Кутепова: «В полном соответствии с нашим учением о Российской Нации, как об историческом сплаве всех народов России, мы выбросили лозунг „Россия для Россиян“, подразумевая под „Россиянами“ — все народы нашей необъятной, бьющейся в красных тисках великой страны». [С-BLOCK]

В период Великой Отечественной войны российскую самоидентификацию на щит подняли «власовцы», и слово «россиянин» стало неотъемлемой частью их лексикона. В ноябре 1944 года в оккупированной Праге проходил учредительный съезд Комитета освобождения народов России (КОНР). Один из бывших советских военнопленных вспоминал, как из репродуктора голос призывал россиян «объединиться против сталинской тирании» и активно поддерживать германские вооруженные силы.

Идеологи «власовцев» выбрали термин «россиянин» как альтернативу термину «советский гражданин». Согласно их задумке, термин был призван обозначит не только этнически русских, но и всех жителей бывшей Российской империи. [С-BLOCK]

Современные тенденции С распадом Советского Союза Борис Ельцин , начинавший каждое свое обращение к народу с фразы «Дорогие россияне!», вдохнул в подзабытое в России слово новую жизнь и вернул ему торжественную тональность. Впрочем, далеко не все положительно восприняли подобную идею, так как в памяти была еще свежа ассоциация этого слова с изменниками Родины. В кулуарах поговаривают, что к использованию слова «россияне» Ельцина подтолкнула супруга академика Андрея Сахарова , правозащитница Елена Боннэр . Историк Александр Даниэль, комментируя употребление слова «россияне» Ельциным, предположил, что советники президента боялись слова «русский», так как оно «отдавало этничностью». [С-BLOCK]

По мнению историка А. Даниэля, слово «россиянин» — искусственное. Тем не менее, очень скоро термин «россияне» стал привычным и удобным для обозначения гражданской принадлежности в такой многонациональной стране, как Россия. Режиссер Иван Дыховичный верно заметил, что «это слово позволяет не задевать чувства людей, которые реагируют на национальные нюансы и дает человеку право считать себя полноценным гражданином страны». Довольно быстро слово «россияне» стало проникать и в массовую культуру, приобретя оттенок патриотичности.