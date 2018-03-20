«Россияне»: почему так себя называли «власовцы» 

Термин «россияне» стали активно использовать еще в среде русской эмиграции. Председатель Русского Общевоинского союза генерал Александр Кутепов в 1929 году заявлял: «Все народы, населяющие Россию, независимо от их национальности, прежде всего — россияне». Я верю, что освобожденная и возрожденная Россия будет именно — Россия для россиян».
В 1930-х годах термин «россияне» стал распространяться в среде так называемых «российских фашистов». Лидер Всероссийской Фашистской Партии (ВФП) Константин Родзаевский в партийной газете слегка переиначивает Кутепова: «В полном соответствии с нашим учением о Российской Нации, как об историческом сплаве всех народов России, мы выбросили лозунг „Россия для Россиян“, подразумевая под „Россиянами“ — все народы нашей необъятной, бьющейся в красных тисках великой страны». [С-BLOCK]
В период Великой Отечественной войны российскую самоидентификацию на щит подняли «власовцы», и слово «россиянин» стало неотъемлемой частью их лексикона. В ноябре 1944 года в оккупированной Праге проходил учредительный съезд Комитета освобождения народов России (КОНР). Один из бывших советских военнопленных вспоминал, как из репродуктора голос призывал россиян «объединиться против сталинской тирании» и активно поддерживать германские вооруженные силы.
Идеологи «власовцев» выбрали термин «россиянин» как альтернативу термину «советский гражданин». Согласно их задумке, термин был призван обозначит не только этнически русских, но и всех жителей бывшей Российской империи. [С-BLOCK]
Современные тенденции С распадом Советского Союза Борис Ельцин, начинавший каждое свое обращение к народу с фразы «Дорогие россияне!», вдохнул в подзабытое в России слово новую жизнь и вернул ему торжественную тональность. Впрочем, далеко не все положительно восприняли подобную идею, так как в памяти была еще свежа ассоциация этого слова с изменниками Родины. В кулуарах поговаривают, что к использованию слова «россияне» Ельцина подтолкнула супруга академика Андрея Сахарова, правозащитница Елена Боннэр. Историк Александр Даниэль, комментируя употребление слова «россияне» Ельциным, предположил, что советники президента боялись слова «русский», так как оно «отдавало этничностью». [С-BLOCK]
По мнению историка А. Даниэля, слово «россиянин» — искусственное. Тем не менее, очень скоро термин «россияне» стал привычным и удобным для обозначения гражданской принадлежности в такой многонациональной стране, как Россия. Режиссер Иван Дыховичный верно заметил, что «это слово позволяет не задевать чувства людей, которые реагируют на национальные нюансы и дает человеку право считать себя полноценным гражданином страны». Довольно быстро слово «россияне» стало проникать и в массовую культуру, приобретя оттенок патриотичности.
Так, в 1991 году, находящийся на пике популярности певец и композитор Олег Газманов, сочинил песню «Офицеры», в припеве которой возникало упомянутое слово. И все-таки историк Федор Гайда ратует за то, чтобы вернуть существительному «россиянин» первоначальный смысл. Это слово, тождественное древнерусскому слову «русин», по мнению историка, «связано с этнической, племенной принадлежностью», в то время как «субстантивированное прилагательное „русский“ изначально имело более широкое значение принадлежности к территории и государственности Руси».