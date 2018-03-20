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Киевляне проголосовали против «декоммунизации» названий улиц
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Киевляне проголосовали против «декоммунизации» названий улиц 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Голоса под петицией о переименовании, имеющей статус «общественного опроса», распределились следующим образом: за отказ от памяти автора «Войны и Мира» проголосовали 1271 человек, против — 1813. Как напоминает украинское издание «Вести» со ссылкой на представителей аппарата КГГА, это уже третья попытка переименовать площадь с помощью опроса населения: первая состоялась в январе прошлого года и была отменена из-за явной «накрутки» голосов за переименование, которые одновременно сотнями поступали на сайт мэрии, причем не из Киева. Второй опрос националисты инициировали в мае, и снова его результаты были аннулированы из-за попыток фальсификации. И только итог третьего голосования был сочтен секретариатом КГГА прозрачным и честным.
Однако результат волеизъявления менее чем двух тысяч активных киевлян — одной тысячной населения украинской столицы — гарантией от переименования в будущем не является. Опрос носил рекомендательный характер, и при желании городские депутаты могут вынести вопрос о переименовании на голосование, наплевав на мнение горожан. Так уже было с переименованием Московского моста, парка Дружбы народов и других топонимов, не подпадающих под закон «о декоммунизации».
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