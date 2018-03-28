Депутаты предложили повысить налог на граждан с высокими доходами

Госдуму внесен законопроект о введении прогрессивного налогообложения физлиц. Документ размещен в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ . Для лиц с доходом менее 100 тысяч рублей в год ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) предполагается установить на уровне 5 процентов.

Граждане, получающие доход от 100 тысяч до трех миллионов рублей, будут платить фиксированную часть НДФЛ в 5 тысяч рублей, а также налог по ставке 13 процентов с суммы, превышающей 100 тысяч рублей.

С лиц, доход которых от трех до десяти миллионов рублей в год, предполагается взимать 382 тысячи рублей и плюс 18 процентов от суммы, превышающей три миллиона рублей. С доходов выше десяти миллионов будет взиматься фиксированная часть налога в 1,642 миллиона рублей и еще 25 процентов от суммы, превышающей десять миллионов рублей.

Как указано в пояснительной записке, за период с 2001 года, когда была введена плоская шкала НДФЛ, по настоящее время плательщики налога с высокими доходами получили дополнительные доходы и увеличили свое состояние. "В законопроекте предлагается ставку НДФЛ 13 процентов сохранить в отношении большинства налогоплательщиков — 58,02 миллиона человек, что составляет 86,08 процента от общей численности плательщиков НДФЛ. По данным категориям налогоплательщиков порядок представления налоговых деклараций в налоговые органы не изменится", — отмечают авторы законопроекта.