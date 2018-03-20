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Школьницы из Текстильщиков стали призерами международной конференции
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Школьницы из Текстильщиков стали призерами международной конференции 

Управа района Текстильщики 3 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Учащиеся девятого класса школы №654 имени Фридмана, которая находится в Текстильщиках, заняли второе место на Международной конференции научно-технических работ школьников «Старт в науку». Об этом рассказали в администрации школы.
— Работа наших девятиклассниц «Мир звука и шума. Воздействие на организм» получила диплом второй степени, — отметил представитель образовательного учреждения.
Согласно результатам исследования школьниц, около 85 процентов респондентов слушают музыку во время выполнения домашних заданий, причем 65,3 процента опрошенных уверены, что это никак не влияет на работоспособность. Еще 24,2 процента участников считают, что музыка помогает справиться с заданием лучше, и только 10,5 процента убеждены, что она мешает сосредоточиться.
Отметим, что конференция проходила на базе Московского физико-технического института. В ней принимали участие школьники из России и стран СНГ. (мю)
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