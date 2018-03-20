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Орловцы назвали вседозволенность главной причиной наркомании
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Орловцы назвали вседозволенность главной причиной наркомании 

РИА 57 3 часа назад
Фото: РИА 57
Профилактику наркомании среди молодёжи обсудили сегодня, 20 марта, на заседании антинаркотической комиссии Орловской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
О результатах мониторинга и оценки наркоситуации на территории области в прошедшем году доложил зампред правительства по безопасности Виталий Утешев. Социсследование провел Научно-образовательный центр «Теоретическая и прикладная социология» ОГУ имени И. С. Тургенева.
В учебных и трудовых коллективах провели анонимное групповое анкетирование в котом приняли участие 775 респондентов в возрасте от 14 до 60 лет. Анкетирование показало, что в рейтинге проблем региона наркомания занимает седьмое место.
Респонденты связывают распространение наркомании с моральной деградацией общества и вседозволенностью, это отметили 42% опрашиваемых. Излишняя свобода и отсутствие организованного досуга, являются причиной по мнению 30% респондентов и 28% видят причину в неудовлетворенности жизнью социальном неблагополучии.
В качестве мероприятий для профилактики наркомании физкультурные и спортивные мероприятия указали 39% респондентов и 37% назвали выступления бывших наркоманов в СМИ.
Согласно данным опроса, наркотики пробовали 5,8% опрошенных. Причиной употребления наркотических веществ у 70% опрошенных стало любопытство. Почти 87% респондентов впервые попробовали наркотик по предложению знакомых или друзей.
Абсолютным лидером среди наркотических веществ по степени распространенности остаются производные конопли и спайсы. В целом в 2017 году в Орловской области наркоситуация характеризовалась как стабильно «напряженная».
Сообщение Орловцы назвали вседозволенность главной причиной наркомании появились сначала на РИА 57.
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