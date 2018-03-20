Задарма: 90% украинцев приходится хронически перерабатывать

Более 90% опроса, проведённого кадровым порталом rabota.ua, признались, что им приходится работать сверхурочно, причём 35% из них делают это часто, 25% — регулярно. Каждый 11-й опрошенный избегает переработок.

43% респондентов объяснили переработку спецификой профессии, 34% — проблемами с организацией работы сотрудников в компании, 11% — неспособностью рассчитать время на выполнение заданий, а 8% — давлением со стороны начальника.

Согласно законодательству, работа сверхурочно должна оплачиваться дополнительно, но на практике этой нормы придерживаются работодатели лишь 8% опрошенных, 17% не всегда получают денежное вознаграждение, стольким же переработки компенсируют другим способом, а 58% вообще трудятся сверхурочно бесплатно.

Существуют разные причины, по которым сотрудники готовы задержаться после окончания рабочего дня, не требуя оплаты: 61% — если задание не выполнено по его вине, 59% — в случае форс-мажорной ситуации, 53% — если это необходимо для достижения цели, 48% — для усовершенствования знаний и навыков, 24% — по просьбе руководства или коллег, 15% — из солидарности с коллективом, 9% — если настаивает начальство, 5% — для создания видимости активной работы в глазах шефа, 1% — в любой ситуации. 4% ни при каких обстоятельствах не готовы жертвовать своим личным временем.

Среди тех счастливчиков, кому оплачивают переработки, 29% получают суммы в соответствии с законодательством, 45% — меньше положенного, 12% — больше.

Как признались 39% респондентов, если им пришлось задержаться, то на следующий день они приходят позже, 33% — занимаются личными делами в рабочее время, 18% — прилагают меньше усилий во время работы, 16% — увеличивают время обеденного перерыва, 15% — берут отгул в будни.