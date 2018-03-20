Ещё
Задарма: 90% украинцев приходится хронически перерабатывать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задарма: 90% украинцев приходится хронически перерабатывать 

Украина.ру 4 часа назад
Фото: Украина.ру
Более 90% опроса, проведённого кадровым порталом rabota.ua, признались, что им приходится работать сверхурочно, причём 35% из них делают это часто, 25% — регулярно. Каждый 11-й опрошенный избегает переработок.
43% респондентов объяснили переработку спецификой профессии, 34% — проблемами с организацией работы сотрудников в компании, 11% — неспособностью рассчитать время на выполнение заданий, а 8% — давлением со стороны начальника.
Согласно законодательству, работа сверхурочно должна оплачиваться дополнительно, но на практике этой нормы придерживаются работодатели лишь 8% опрошенных, 17% не всегда получают денежное вознаграждение, стольким же переработки компенсируют другим способом, а 58% вообще трудятся сверхурочно бесплатно.
Существуют разные причины, по которым сотрудники готовы задержаться после окончания рабочего дня, не требуя оплаты: 61% — если задание не выполнено по его вине, 59% — в случае форс-мажорной ситуации, 53% — если это необходимо для достижения цели, 48% — для усовершенствования знаний и навыков, 24% — по просьбе руководства или коллег, 15% — из солидарности с коллективом, 9% — если настаивает начальство, 5% — для создания видимости активной работы в глазах шефа, 1% — в любой ситуации. 4% ни при каких обстоятельствах не готовы жертвовать своим личным временем.
Среди тех счастливчиков, кому оплачивают переработки, 29% получают суммы в соответствии с законодательством, 45% — меньше положенного, 12% — больше.
Как признались 39% респондентов, если им пришлось задержаться, то на следующий день они приходят позже, 33% — занимаются личными делами в рабочее время, 18% — прилагают меньше усилий во время работы, 16% — увеличивают время обеденного перерыва, 15% — берут отгул в будни.
Украина.ру: последние новости
Меньше половины: Здоровыми себя считают 49% украинцев Малкина: препятствие голосованию россиян на территории Украины - ошибка Погребинский: 100%-й бред англосаксонской пропаганды по теме Скрипаля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии87
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора191
В Киеве дали ответ по выборам в РФ23
Порошенко нашел замену российскому газу296
Крымский мост готовят к открытию78
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение