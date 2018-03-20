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Кортнев понимает Макаревича: россияне «в последние годы стали истеричнее» из-за постоянного «визга» в эфире гостелевидения
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Кортнев понимает Макаревича: россияне «в последние годы стали истеричнее» из-за постоянного «визга» в эфире гостелевидения 

Newsru.com 5 часов назад
Фото: Newsru.com
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев не стал осуждать Андрея Макаревича за его высказывание о том, что  госпропаганда в России
делает в последнее время из россиян дебилов.
В интервью порталу
Ruposters
музыкант призвал всех обратить внимание на тот факт, что соотечественники «в последние годы стали гораздо истеричнее» из-за того, что ежедневно происходит в эфире государственных телеканалов. Чтобы в этом убедиться, он предложил просто «включить телевизор и посмотреть, как там визжат ведущие, влияющие на умы и настроения публики».
Кроме того, по мнению Кортнева, на плохое настроение россиян влияет и национальная экономика.
"Кардинальная разница в том, что в Америке развивается экономика, а в нашей стране стагнирует. Настроение у общества поэтому разное, там люди живут и работают на благополучие страны и семьи, а мы работаем на то, чтобы противостоять санкциям, угрозам", — сказал музыкант, отметив, что «веселым не будешь, когда работаешь не на свой карман, а на военно-промышленный комплекс».
"Американцы, конечно, гораздо спокойнее и благополучнее, потому что гораздо богаче. И они не волнуются за свое будущее, как волнуются россияне", — сказал Кортнев, отметив, что разница между россиянами и американцами «была, есть и будет всегда».
"В Америке живут сытые, уверенные в себе люди. В России живут люди, которые надеются на что-то хорошее в будущем, а некоторые уже и не надеются. Я вот не просто надеюсь, я уверен, что все будет хорошо. Но мы до этого не доживем…", — подытожил музыкант.
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