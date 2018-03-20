Большинство американцев уверены в существовании тайного правительства

Три четверти (74%) американцев считают, что в США существует «неизбранная группа правительственных или военных чиновников», которая управляет страной, следует из результатов опроса, проведенного центром Monmouth University Polling Institute.

По данным исследования, большинство опрошенных заявили, что такая группа существует или «скорее всего существует» и тайно управляет страной, передает РИА «Новости»

При этом 63% американцев рассказали, что не знакомы с термином «глубинное государство» или «тайная власть» (Deep State), который используется для обозначения групп «серых кардиналов».

Опрос проводился в период 2-5 марта 2018 года. В нем приняли участие 803 человека. Статистическая погрешность составляет 3,5%.