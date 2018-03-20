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Большинство жителей России высказались за цветовую маркировку продуктов
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Большинство жителей России высказались за цветовую маркировку продуктов 

ИнформУпак 3 часа назад
С инициативой введения трехцветных маркировок выступил Роспотребнадзор: специалисты федеральной службы считают, что такие обозначения помогут жителям России выбирать более полезную для здоровья пищу.
По информации ВЦИОМ, 77% жителей РФ выразили готовность ориентироваться на цветные обозначения. При этом с особым интересом идею Роспотребнадзора встретили пенсионеры и женщины — по 83%, а вот 29% мужчин высказались против введения трехцветной маркировки. Из всех опрошенных 47% верят, что маркировка продуктов повлияет на здоровье россиян.
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