Большинство жителей России высказались за цветовую маркировку продуктов

С инициативой введения трехцветных маркировок выступил Роспотребнадзор : специалисты федеральной службы считают, что такие обозначения помогут жителям России выбирать более полезную для здоровья пищу.

По информации ВЦИОМ, 77% жителей РФ выразили готовность ориентироваться на цветные обозначения. При этом с особым интересом идею Роспотребнадзора встретили пенсионеры и женщины — по 83%, а вот 29% мужчин высказались против введения трехцветной маркировки. Из всех опрошенных 47% верят, что маркировка продуктов повлияет на здоровье россиян.